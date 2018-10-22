Мэрия Якутска продолжает попытки взыскать убытки с китайского застройщика

Якутск, , 06:36 — REGNUM Окружная администрация Якутска увеличила сумму, которую намерена взыскать с китайской компании «Чжода», которая сначала собиралась, а затем передумала застраивать квартал в столице республики. Исковые требования мэрии уточнены и теперь составляют 178,7 млн рублей вместо 148,1 млн, указанныых в заявлении при его подаче в арбитражный суд республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Обратились не по адресу: иск мэрии Якутска к «Чжоде» оставлен без движения

Убытки по мнению руководства города были понесены окружной администрацией в связи с подведением технических сетей к границам участка, на котором китайский инвестор собирался строить многоэтажные дома.

Как пояснили в пресс-службе арбитражного суда республики, в инстанции рассматриваются иски к двум подразделениям компании — инвестиционной компании «Экотехнологии строительства Чжода» и ООО «Инвестиционная компания Чжода». 178,7 млн рублей мэрия Якутск пытается взыскать с них обеих солидарно. Суд предложил окружной администрации города это требование обосновать, а компаниям-ответчикам — представить письменный отзыв с указанием возражений на намерение мэрии взыскать с них убытки.

Читайте также: Мэрия Якутска подала в суд на китайского инвестора — компанию «Чжода»

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Якутска считают, что «Чжода» не выполнила своих обязательств по строительству и передаче в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений. Квартиры в построенных китайским инвестором домах горадминистрация собиралась использовать для расселения из ветхого жилья.

Китайский инвестор, в свою очередь, ссылается на отсутствие согласования с ресурсоснабжающими организациями по техническим присоединениям, без которого невозможно исполнение условий договора инвестирования.

Напомним, расселить «Чжода» обещала 17-й квартал Якутска, состоящий из старых и ветхих двухэтажных деревянных домов.

«Дома гнилые, пожароопасные. Ситуация очень сложная. Дворы обычно залиты нечистотами, фекалиями. Люди живут в нечеловеческих условиях. Зимой туалеты на улице. Это невозможно», — жаловались жители этого квартала в обращении к президенту РФ Владимиру Путину после того, как из-за ожиданий, что «Чжода» выполнит своё обещание, 175 таких домов не попали в программу расселения после 1 января 2012 года.