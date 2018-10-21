Индия призывает Роснефть расширить присутствие на местном рынке

Нью-Дели, , 20:39 — REGNUM Министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан встретился на полях энергетического форума с вице-президентом по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике компании Роснефть Дидье Касимиро.

Я призвал Дидье Касимиро увеличить присутствие компании на индийском рынке, — заявил министр в своем твиттере. Министр также отметил, что в прошлом году Роснефть стала лидером по прямым иностранным инвестициям в нефтегазовый сектор Индии. По информации индийского новостного агентства «Джагран», Дхармендра Прадхан также отметил важность сотрудничества стран в проекте Сахалин — 1, а также Тас-Юрях.

Министр также призвал российскую компанию инвестировать в инфраструктуру газового сектора Индии.