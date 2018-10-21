Воскресенье, 21 Октября 2018 года
22:31:41 МСК

Индия призывает Роснефть расширить присутствие на местном рынке

Экономика

Министр нефти и природного газа Индии призвал российскую нефтегазовую компанию Роснефть увеличить свое присутствие на индийском рынке

Нью-Дели, 21 октября 2018, 20:39 — REGNUM  Министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан встретился на полях энергетического форума с вице-президентом по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике компании Роснефть Дидье Касимиро.

Я призвал Дидье Касимиро увеличить присутствие компании на индийском рынке, — заявил министр в своем твиттере. Министр также отметил, что в прошлом году Роснефть стала лидером по прямым иностранным инвестициям в нефтегазовый сектор Индии. По информации индийского новостного агентства «Джагран», Дхармендра Прадхан также отметил важность сотрудничества стран в проекте Сахалин — 1, а также Тас-Юрях.

Министр также призвал российскую компанию инвестировать в инфраструктуру газового сектора Индии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить