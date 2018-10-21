Компания Halotel вложит 700 миллионов долларов в развитие связи в Танзании

Додома, , 21:19 — REGNUM В Дар-эс-Саламе заместитель генерального директора Halotel Нгуен Ван Сон во время пресс-конференции, которая проводилась в связи с трехлетием со дня основании компании, сообщил о том, что компания Halotel намерена продолжать совершенствовать предоставление услуг связи, особенно услуг мобильных платежей, известных также как Halopesa, а также услуги в области информационных и коммуникационных технологий как для частных, так и для государственных организаций.

По словам Сона, Halotel уже вложила 500 миллионов долларов США и стали компанией, лидирующей по инвестициям в инфраструктуру связи. По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, Halotel охватывает 95% всего внутреннего рынка Танзании, установила около 4400 узловых станций и провела 18 300 километров волоконно-оптического кабеля.

«Halotel нацелен на обеспечение связью граждан всех городов страны по доступным ценам. Услугами компании пользуется более трех миллионов человек, а пользователей сервиса Halotesa насчитывается уже около миллиона». — сказал Нгуен Ван Сон.

Заместитель генерального директора компании сообщил, что будет вложено около 200 миллионов долларов США в развитие интернет-услуг, а также обеспечение всех потребителей компании мобильной связью четвертого поколения (4G интернетом).

Halotel намеревается за ближайшие пять лет увеличить количество потребителей услуг связи до шести миллионов.