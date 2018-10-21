В Китае прошел съезд Союза городов «Пояса и пути»

Цзинань, Китай, , 20:05 — REGNUM В Цзинане, административном центре восточно-китайской провинции Шаньдун прошел саммит Союза городов «Пояса и пути», обсудивший вопросы международного сотрудничества, сообщает 21 октября Синьхуа.

Целью союза, созданного представителями семи стран — Китая, Франции, Италии, Саудовской Аравии, Монголии, Таиланда и Мьянмы, является создание международной площадки для сотрудничества городов, обмена опытом развития, улучшение деловой среды и торгово-инвестиционной привлекательности.

Организаторами форума выступили Центр международного сотрудничества Госкомитета по делам развития и реформ КНР, Китайский центр общественной кредитной информации и народное правительство Цзинаня. В подготовке мероприятия приняли участие представителя ряда китайских и зарубежных городов, вовлеченных в проект «Пояса и пути».