Воскресенье, 21 Октября 2018 года
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В Китае прошел съезд Союза городов «Пояса и пути»

Экономика

В международном объединении участвуют представители ряда стран Азии и Европы

Цзинань, Китай, 21 октября 2018, 20:05 — REGNUM  В Цзинане, административном центре восточно-китайской провинции Шаньдун прошел саммит Союза городов «Пояса и пути», обсудивший вопросы международного сотрудничества, сообщает 21 октября Синьхуа.

Целью союза, созданного представителями семи стран — Китая, Франции, Италии, Саудовской Аравии, Монголии, Таиланда и Мьянмы, является создание международной площадки для сотрудничества городов, обмена опытом развития, улучшение деловой среды и торгово-инвестиционной привлекательности.

Организаторами форума выступили Центр международного сотрудничества Госкомитета по делам развития и реформ КНР, Китайский центр общественной кредитной информации и народное правительство Цзинаня. В подготовке мероприятия приняли участие представителя ряда китайских и зарубежных городов, вовлеченных в проект «Пояса и пути».

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«Новый шелковый путь»
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