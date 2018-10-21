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Названы лучшие трехдверные внедорожники на рынке России

Экономика

Все три модели, представленные в рейтинге, имеют прекрасный внедорожный потенциал

Москва, 21 октября 2018, 18:30 — REGNUM  Лучшие трёхдверные внедорожники на российском рынке названы экспертами портала «Автоновости дня» 20 октября.

На третьем месте рейтинга — внедорожник LADA 4×4 Bronto. Это улучшенная версия LADA 4×4 с доработанной длинноходной подвеской и увеличенным клиренсом. При этом данная модель укомплектована тем же двигателем, что и стандартная LADA 4×4, что является главным минусом этой модели.

Второе место в рейтинге занимает Suzuki Jimny. Эта модель лёгкая по весу, при этом короткие свесы и постоянный полный привод позволяют автомобилю преодолевать достаточно сложные трассы, даже несмотря на слабый мотор, мощность которого составляет лишь 85 л. с.

И лидирующую позицию в рейтинге занял Jeep Wrangler Rubicon. Это самый «технически продвинутый» внедорожник из трёх, представленных в рейтинге. Автомобиль укомплектован двигателем мощностью в 272 л. с. при 400 Нм крутящего момента.

Напомним, что ранее эксперты называли самые популярные в России модели среди подержаных автомобилей. Лидером рейтинга за третий квартал текущего года стала Lada Priora.

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