В Минобороны назвали стоимость танка Т-34 в годы войны

Москва, , 04:26 — REGNUM В годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе оптовые цены на вооружение и военную технику постоянно снижались. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор департамента финансового обеспечения Министерства обороны России Евгений Пронский.

Он отметил, что в 1941 году танк Т-34 обходился государству в 269 тысяч рублей, в 1942 — в 193 тысячи, а в 1945-м — в 135 тысяч. Стоимость самолета Ил-4 изменилась с 800 тысяч рублей в 1941 году до 380 тысяч в 1945 году.

Пистолет-пулемет Шпагина стоил 500 рублей в первый год войны, 400 рублей в следующем году и 148 рублей — к концу войны. В общей сложности за время войны на закупках военной техники сэкономили примерно 50 млрд рублей.

Пронский также рассказал о материальном поощрении для военных «за боевую работу» — за сбитые самолеты и подбитые танки. Согласно секретному приказу Иосифа Сталина, за сбитый в воздушном бою самолет противника пилот истребителя получал 1 тыс. рублей, эту же сумму делили на двоих командир и наводчик танка, сумевшие подбить вражеский танк.

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