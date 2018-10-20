Более 80% россиян положительно оценивают конкурс «Лидеры России»

Москва, , 18:57 — REGNUM Проведение конкурса «Лидеры России» поддерживают 82% участников опроса, показали исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения

Столько же россиян высказались за необходимость проведения в РФ подобных конкурсов, скорее ненужными их сочли 11% опрошенных. Также более половины россиян, слышавших о конкурсе (51% опрошенных), считают, что победителей конкурса «Лидеры России» определяют объективно и честно, обратного мнения придерживаются 15%.

Как выяснили социологи, 58% опрошенных, знающих о проведении конкурса, полагают, что у жителей столицы больше шансов на победу, 4% — что скорее победит житель села или маленького города, 35% — что шансы равные, независимо от места проживания. Также из опросы следует, что, по мнению 31% россиян, слышавших о «Лидерах России», больше шансов победить в конкурсе у молодого участника, 12% — у человека старшего возраста, 51% — шансы равны.

По мнению 80% опрошенных, ранее знавших о проведении конкурса, он способствует профессиональному росту участников, еще 9% считают, что не способствует. Кроме того 79% россиян, слышавших о «Лидерах России», полагают, что конкурс способствует более быстрому продвижению финалистов по карьерной лестнице, 9% придерживаются обратного мнения.

Опрос ВЦИОМ проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Для этой выборки максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лидеры России» — это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре прошлого года. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Конкурс также был запущен в октябре прошлого года.

К 20 октября на участие в конкурсе подано уже более 120 тысяч заявок.