Еврокомиссия одобрила сделку о поглощении GitHub компанией Microsoft

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Брюссель, , 16:05 — REGNUM Антимонопольный регулятор Евросоюза одобрил сделку по приобретению веб-сервиса GitHub компанией Microsoft, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Эксперты Еврокомиссии решили, что сделка о выкупе GitHub компанией Microsoft за $7,5 млрд не помешает сохранению значительной конкуренции на рынке.

GitHub является веб-сервисом для хостинга IT-проектов и их коллективной разработки. С помощью веб-сервиса программисты могут размещать код для стороннего доступа, комментировать чужой код и предлагать правки. Эксперты Еврокомиссии посчитали, что Microsoft сохранит открытый характер сервиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре несколько источников сообщили, что Microsoft готовится выкупить компанию Obsidian Entertainment, занимающуюся разработкой компьютерных игр.