Суббота, 20 Октября 2018 года
17:26:06 МСК

Еврокомиссия одобрила сделку о поглощении GitHub компанией Microsoft

Экономика

Эксперты Еврокомиссии решили, что сделка о выкупе GitHub компанией Microsoft за $7,5 млрд не помешает сохранению значительной конкуренции на рынке

Еврокомиссия одобрила сделку о поглощении GitHub компанией Microsoft
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Даже не поперхнувшись

Брюссель, 20 октября 2018, 16:05 — REGNUM  Антимонопольный регулятор Евросоюза одобрил сделку по приобретению веб-сервиса GitHub компанией Microsoft, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Эксперты Еврокомиссии решили, что сделка о выкупе GitHub компанией Microsoft за $7,5 млрд не помешает сохранению значительной конкуренции на рынке.

GitHub является веб-сервисом для хостинга IT-проектов и их коллективной разработки. С помощью веб-сервиса программисты могут размещать код для стороннего доступа, комментировать чужой код и предлагать правки. Эксперты Еврокомиссии посчитали, что Microsoft сохранит открытый характер сервиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре несколько источников сообщили, что Microsoft готовится выкупить компанию Obsidian Entertainment, занимающуюся разработкой компьютерных игр.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить