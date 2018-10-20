Суббота, 20 Октября 2018 года
14:01:21 МСК

Китайская компания заявила об увеличении производства смартфонов в 10 раз

Экономика

Lenovo планирует резко нарастить производственные мощности и выйти на уровень выпуска до 1 млн смартфонов к концу 2019 года

Китайская компания заявила об увеличении производства смартфонов в 10 раз
Maurizio Pesce
Смартфон Lenovo

Нью-Дели, 20 октября 2018, 13:27 — REGNUM  Китайская компания Lenovo планирует удесятерить производство мобильных устройств к концу 2019 года, заявил вице-президент компании Эдвард Чанг. Об этом сообщает The Economic Times.

Эдвард Чанг сообщил, что в настоящее время компания выпускает 100 тысяч устройств в месяц на предприятии в Индии. Чанг отметил, что рост спроса на индийском рынке побудил Lenovo к наращиванию производства смартфонов. Компания планирует резко увеличить производственные мощности и выйти на уровень выпуска до 1 млн смартфонов к концу 2019 года.

Вице-президент компании уточнил, что речь идет именно об устройствах Lenovo, а не о смартфонах бренда Motorolla, который также принадлежит компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Motorolla повторно вышла на индийский рынок смартфонов, заключив соглашение с компанией Fkipkart, занимающейся электронной коммерцией. В последнем квартале 2017 года на долю Motorolla пришлось 5,6% продаж на рынке мобильных устройств в Индии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телекоммуникации
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить