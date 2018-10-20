Российские суда переведут на отечественную систему спутниковой связи

Москва, , 10:43 — REGNUM Подготовлен проект приказа Минсельхоза России, предусматривающего переход к использованию отечественной системы спутниковой связи «Гонец» на рыбопромысловых судах. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС).

Согласно проекту приказа Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля, их виды, требования к их использованию и Порядка контроля функционирования технических средств контроля» данные о местоположении судов в региональные центры мониторинга можно будет передавать только через отечественную систему «Гонец».

В ЦСМС уточняют, что правила будут распространяться на суда, плавающие в районах Мирового океана выше 75° северной широты и выше 75° южной широты. Необходимость перехода к использованию отечественной системы связи обуславливается требованиями государственной безопасности.

В пресс-службе ЦСМС рекомендуют судовладельцам уже сейчас использовать систему «Гонец» при замене оборудования на судах.

Напомним, «Гонец» представляет собой многофункциональную систему персональной спутниковой связи, разработанной по заказу Федерального космического агентства России. В настоящее время орбитальная группировка системы состоит из 13 спутников. Запланирован вывод на орбиту еще 8 блоков, каждый из которых состоит из 3 орбитальных спутников.