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Торговый баланс Японии вновь стал положительным

Экономика

Японский торговый баланс стал положительным впервые за 3 месяца

Торговый баланс Японии вновь стал положительным
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Токио, 20 октября 2018, 12:56 — REGNUM  Министерство финансов Японии сообщило, что в сентябре впервые за 3 месяца наметился профицит торгового баланса и составил чуть больше одного миллиарда долларов. И это несмотря на сокращение экспорта и увеличения импорта. По сообщению японского новостного агентства «NHK», экспорт сократился впервые с 2016 года на 1,2%. Это вызвано, прежде всего, недостаточным спросом на автомобили и телекоммуникационные технологии. Кроме этого, недавние стихийные бедствия тоже повлияли на сокращение. Импорт, в свою очередь, вырос на 7% из-за повышения цен на нефть. Несмотря на это, Министерство финансов отметило положительное сальдо. «Торговые войны» президента США Дональда Трампа тоже повлияли на Японию, которая оказалась одной из «целей» Трампа из-за отрицательного сальдо в торговле. Сейчас положительное сальдо Японии постепенно начало сокращаться и уже уменьшилось на 4% по сравнению с предыдущим годом.

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Зарубежная хроника
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