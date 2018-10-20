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На Украине утвердили повышение цен на газ для населения

Экономика

Тарифы на газ возрастут в связи с долгами страны перед международными кредиторами

На Украине утвердили повышение цен на газ для населения
Иван Шилов © ИА REGNUM
Газ для Украины

Киев, 20 октября 2018, 07:35 — REGNUM  Решение о повышение тарифов на газ было принято единогласно на заседании правительства Украины. Об этом 19 октября заявил Василий Гройсман, премьер-министр страны, на заседании кабинета министров.

Цены на газ поднимуся с 1 ноября текущего года на 23,5%. Как пояснил Гройсман, данное решение было принято в связи с долгами Украины перед международными кредиторами.

Изначально, как заявил премьер-министр Украины, требование Международного Валютного фонда состояло в повышении тарифов на газ на 60%, но в результате длительных переговоров «невероятными усилиями», как подчёркивает Гройсман, удалось договориться на повышение только на 23,5%.

Стоит отметить, что ряд украинских политиков достаточно резко высказались о данном решении правительства страны.

Так, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала повышение тарифов «геноцидом по отношению к украинскому народу», обвинила власти Украины в жадности и потребовала созыва внеочередной сессии правительства для обсуждения повышения цен на газ.

При этом стоит отметить, что данное повышение цен на газ будет далеко не последним. Одним из условий сотрудничества Украины с МВФ является доведение цен в стране до уровня импортного паритета. Это условие должно быть выполнено Украиной до 2020 года

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