На Украине утвердили повышение цен на газ для населения

Киев, , 07:35 — REGNUM Решение о повышение тарифов на газ было принято единогласно на заседании правительства Украины. Об этом 19 октября заявил Василий Гройсман, премьер-министр страны, на заседании кабинета министров.

Цены на газ поднимуся с 1 ноября текущего года на 23,5%. Как пояснил Гройсман, данное решение было принято в связи с долгами Украины перед международными кредиторами.

Изначально, как заявил премьер-министр Украины, требование Международного Валютного фонда состояло в повышении тарифов на газ на 60%, но в результате длительных переговоров «невероятными усилиями», как подчёркивает Гройсман, удалось договориться на повышение только на 23,5%.

Стоит отметить, что ряд украинских политиков достаточно резко высказались о данном решении правительства страны.

Так, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала повышение тарифов «геноцидом по отношению к украинскому народу», обвинила власти Украины в жадности и потребовала созыва внеочередной сессии правительства для обсуждения повышения цен на газ.

При этом стоит отметить, что данное повышение цен на газ будет далеко не последним. Одним из условий сотрудничества Украины с МВФ является доведение цен в стране до уровня импортного паритета. Это условие должно быть выполнено Украиной до 2020 года