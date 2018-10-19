Конкурс управленцев «Лидеры России» 2018-2019: уже более 100 тысяч заявок

Москва, , 22:08 — REGNUM Стотысячная отметка подачи заявок на конкурс «Лидеры России» преодолена вечером 19 октября.

«За 10 дней с момента старта второго конкурса «Лидеры России» мы получили уже более 100 тысяч заявок не только из всех регионов нашей страны, но и из 46 стран мира. При этом активность конкурсантов не снижается, объем заявок увеличивается с каждым днем. Тех, кто еще не успел подать заявку, но хочет это сделать, мы призываем не откладывать решение на последний момент. Будем рады видеть всех энергичных и целеустремленных управленцев на нашем конкурсе», — отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС.

Регистрации по России распределились следующим образом. Среди федеральных округов лидирует Центральный — на регионы ЦФО приходится 34,8% всех отправленных заявок. На втором месте Приволжский федеральный округ с 17% конкурсантов. Далее идут Северо-Западный (13%), Сибирский (10,3%), Уральский (10,1%), Южный (8,1%), Дальневосточный (3,8%) и Северо-Кавказский (2,9%) федеральные округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, реализующую 12 проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», Международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», Портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», Акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».