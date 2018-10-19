Исполком Казани пересядет со старых машин на отечественные

Казань, , 19:53 — REGNUM «Хозяйственно-транспортное управление» Казани планирует провести аукцион по покупке новых автомобилей для городского исполкома. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

«Исполком Казани намерен поменять автомобили со 100-процентным износом, возрастом от 7 до 12 лет», — уточнили в муниципалитете.

Планируется закупить 58 новых автомобилей российской сборки. 75% транспортных средств будут в низком ценовом сегменте, остальные — в среднем, для руководителей ключевых управлений и комитетов. Старые автомобили реализуют на аукционе, средства от продажи поступят в бюджет Казани.

В настоящее время 40% автопарка администрации города составляют машины возраста от 7 до 12 лет, пробег — от 200 до 350 тыс. км.

«7% автомобилей — 2006−2009 года выпуска. Ежедневная эксплуатация изношенных транспортных средств приводит к их частому выходу из строя, а ремонт и приобретение запасных частей зачастую превышает остаточную стоимость автомобиля (отметим, что часть моделей уже снята с производства)», — объяснили целесообразность смены автомобилей в администрации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после инаугурации президента РФ Владимира Путина глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что по примеру главы государства чиновники могут пересесть на автомобили проекта «Кортеж». По его словам, российские чиновники должны последовать примеру Путина, так как президент — тоже чиновник.

«Это качественный проект, перспективный с точки зрения реализации тех параметров, которые изначально нам заказывались», — добавил Мантуров.