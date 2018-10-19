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Подводят заказчики и кредиты: почему строителям на Ямале не платят

Экономика

В Ноябрьске разбираются с предприятиями-должниками

Подводят заказчики и кредиты: почему строителям на Ямале не платят
Эдуард Бежанов © ИА Красная Весна
Рабочий на стройке

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 19 октября 2018, 19:45 — REGNUM  В городе Ноябрьск (ЯНАО) два предприятия задолжали своим сотрудникам десятки миллионов рублей. ООО «ИСК» Ямал Альянс» не выплатило свыше 39,5 млн рублей, ООО «ТрестСтройЭнерго» — 23 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

В ситуации разбирались на антикризисном штабе 19 октября с участием прокуратуры. Бывший генеральный директор строительного ООО «ИСК Ямал Альянс» Александр Руденко оправдывает ситуацию задолженности перед 540 работниками проблемами после оформления кредита в одном из московских банков. Обеспечением займа стало само предприятие. В апреле гендиректора отстранили от должности, а фирма оказалась у созданной кредитором московской управляющей компании. Деньги на счетах ООО «ИСК Ямал Альянс» есть, но управляющая компания не направляет их на погашение долгов по зарплате. Кроме того, у фирмы есть задолженность по налогам. Стоит вопрос о банкротстве.

ООО «ТрестСтройЭнерго» задолжало 50 сотрудникам. Представитель компании сообщил, что предприятию не заплатил заказчик — филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири. Работники переведены в другую фирму, где получают зарплату, но долг пока висит.

Читайте ранее в этом сюжете: Ямал: 92% задолжавших зарплату фирм занимаются строительством

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