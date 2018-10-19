В Ижевске создадут платные парковки на условиях концессии

Ижевск, , 19:18 — REGNUM Власти Ижевска приняли решение о заключении концессионного соглашения по созданию платного парковочного пространства на территории города. Соответствующее постановление, подписанное и. о. главы Ижевска Сергеем Задорожным 17 октября, опубликовано на портале муниципалитета.

Концессионное соглашение планируется заключить по итогам конкурсного отбора на 10 лет. В течение 18 месяцев концессионер должен создать движимое и реконструировать недвижимое имущество, которое значится в соглашении. Размер концессионной платы составит 20% от доходов концессионера с возможностью пошагового увеличения платы, шаг — 5%. Концедентом по соглашению является город Ижевск.

Для парковок не предусматривается выделения специальных площадок, они будут организованы на дорогах общего пользования на территории города.

Соглашение будет реализовано поэтапно. Планируется организовать 2,5 тыс. машиномест, обслуживать которые будут 30 паркоматов, по четыре единицы мобильных и планшетных комплексов фиксации. Систему работы парковок будут тестировать в течение двух месяцев.

Парковки будут работать с 9 до 19 часов по будним дням. Стоимость составит 20 рублей в час при бесплатной стоянке в течение 15 минут. Оплатить парковку можно будет банковской картой через паркомат, а также с помощью СМС-оплаты, мобильного приложения, «личного кабинета» пользователя в сети интернет. Для не оплативших парковку предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей.

Сроки проведения конкурса, заключения соглашения с концессионером и организации платных парковок в документе не указаны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на этой неделе стало известно, что в Удмуртии с января 2019 года вырастет ставка налога для владельцев транспортных средств. Предполагается, что ставка увеличится для автомобилей мощностью двигателя до 200 л. с. на 75%. Планируется рост ставки для 19 видов транспортных средств из 28, указанных в законе.

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Кроме того, вступил в силу закон, регламентирующий размер штрафа за парковку на газонах, детских и спортивных площадках. За такое нарушение жители республики теперь будут платить штраф 2 тыс. рублей без возможности скидки в 50%.

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