Калуга и «МРСК Центр» заключат соглашение по энерготарифам на 10 лет

Калуга, , 23:24 — REGNUM В Калуге одобрили инициативу подписания между администрацией области и «МРСК Центра и Приволжья» регуляторного соглашения о долгосрочных тарифах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель филиала «Калугаэнерго» Наталья Копоня.

19 октября в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора области Анатолия Артамонова с генеральным директором «МРСК Центра» Игорем Маковским. Обсуждались вопросы дальнейшего развития сферы электроэнергетики на территории региона. Как отметили участники заседания, между Калужской областью и «МРСК Центра и Приволжья» (находится под управлением «МРСК Центра») сложились конструктивные взаимоотношения, позволяющие реализовывать проекты различного уровня.

Анатолий Артамонов одобрил инициативу подписания между администрацией области и «МРСК Центра и Приволжья» регуляторного соглашения о долгосрочных тарифах, которое позволит обеспечить окупаемость мероприятий по опережающему развитию электросетевой инфраструктуры на территории региона, которая будет осуществляться по цифровому принципу. Данное соглашение планируется заключить на срок в 10 лет.

Стороны также обсудили реализацию проекта по строительству подстанции 220/110/10 кВ «Созвездие». В настоящее время на энергообъекте ведутся пусконаладочные работы. Игорь Маковский заверил главу калужского региона, что работы на энергообъекте ведутся в строгом соответствии с графиком. В конце 2018 года подстанция будет полностью сдана в эксплуатацию.

Подстанция «Созвездие», которая имеет особую социально-экономическую значимость, позволит существенно повысить надежность северного энергоузла Калужской области, а также расширит возможности по технологическому присоединению к электросетям новых потребителей. Прежде всего, это резиденты одного из крупнейших технопарков на территории области — «Ворсино».

Глава «МРСК Центра» также представил губернатору Калужской области концепцию внедрения цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», в основе которой лежит опыт «Янтарьэнерго» по реализации проекта «Цифровой РЭС». Реализация проекта позволила обеспечить наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса, снизить потери электрической энергии и, как следствие, значительно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей. Теперь этот опыт будет распространен на филиалы «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья».

«В Калугаэнерго наработан опыт внедрения автоматизации и элементов цифровизации сети. Это касается внедрения систем телемеханики на крупных питающих центрах, активно ведутся работы по внедрению интеллектуального учета электроэнергии и комплексных проектов автоматизации распределительных сетей 6−10 кВ с возможностью автоматической локализации поврежденных участков ЛЭП и резервирования потребителей. Цифровизация электросетевого комплекса Калужской области продолжится в рамках программы внедрения цифровых технологий «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», — сказал Игорь Маковский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев 2018 года филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья», «Калугаэнерго», взыскало с должников в судебном порядке более 17 млн рублей, в том числе 5,9 млн рублей неустойки за несвоевременное исполнение обязательств. Еще 26,8 млн рублей взыскано в досудебном порядке.

Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их преступлением и рассматривать как хищение.

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