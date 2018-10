ФосАгро: «Можем прибавить, а значит, должны!»

Вологда, , 18:56 — REGNUM В Вологодской области на полях племенного комплекса «Племзавод Майский» российский производитель минеральных удобрений «ФосАгро» в сотрудничестве с IPNI, Вологодской государственной молочно-хозяйственной академией имени Н. В. Верещагина и государственный центр агрохимической службы «Вологодский» отработали технологию интенсификации лугового кормопроизводства. Проект шел в течение трех лет на площадях в 100 га.

В качестве независимого наблюдателя для контроля качества травы и уровня урожая была привлечена голландская лаборатория «Еврофинс Агро Тестинг Вагенинген Би Ви». Результаты были зафиксированы весьма высокие. Количество укосов на полях возросло с трех до четырех, урожайность в целом увеличилась на 30%, качество корма улучшилось значительно — более чем на 55% вырос выход сырого протеина (до 487 кг/га).

Основа успеха, по общему признанию, — эффективные удобрения «ФосАгро» (в процессе применялась аммиачная селитра и комплексные удобрения NPK 6:20:30) применяемые по 4R-стратегии, продвигаемой институтом питания растений, и высококачественные семена. 4R-стратегия только на первый взгляд выглядит чем-то непонятным и загадочным. На самом деле все просто — выбор правильного вида и формы удобрений (Right source) и их внесение в правильных дозах (Right rate) в правильно выбранные сроки (Right time) правильным способом (Right place).

Успех эксперимента имеет огромное значение для Вологодской области с ее мощным молочным животноводством. Под кормовые культуры занято 62% всей областной пашни. И снижение себестоимости кормов вкупе с ростом объемов их производства выводит молочную отрасль Вологодчины на новые уровни качества и конкурентоспособности.

Именно это сразу подчеркнул губернатор области Олег Кувшинников, как никто заинтересованный в росте производства сельхозпродукции и улучшении экономических показателей местных аграриев. Новая агротехнология, рожденная на полях Вологодчины, позволила на 25% снизить себестоимость силоса и на 20% уменьшить стоимость литра молока.

«Результаты эксперимента в Вологодской области напрямую говорят о том, что агротехнологии, позволяющие интенсифицировать кормопроизводство, могут быть применены во многих регионах России», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Учитывая, что в состав компании входит крупнейший дистрибутор удобрений на российский рынок — «ФосАгро-Регион», работающая в 67 регионах страны, можно надеяться на скорейшее распространение новых эффективных агротехнологий.