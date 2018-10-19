Обстоятельства на строительном рынке «законсервируют» ипотечный рекорд

Москва, , 18:53 — REGNUM Обстоятельства на строительном рынке, скорее всего, законсервируют ипотечный рекорд на ближайшие несколько лет, считает сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

«С конца сентября банки уже начали повышать ставки по ипотеке, а после того как Центробанк поднял ключевую ставку, до конца года они рискуют вернуться на прошлогодний уровень 10−11%. Что сразу возвращает нас в один ряд с Колумбией и Пакистаном по доступности жилищных займов», — отметил Назаров в соцсети.

Кроме того, рассуждает он, «на стоимости кредита отразится 10-процентный рост цены на квадратный метр, о котором говорят в свете отмены долевки и перехода на эскроу-счета».

«Если сегодня для ее оформления достаточно 30 тысяч рублей дохода, то после повышения цен необходимо будет иметь уже 35 тысяч. А это снизит доступность ипотеки сразу для 6 миллионов наших граждан», — указал Назаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России за девять месяцев выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму более 2,07 трлн рублей, отмечают в госкомпании «Дом.рф». Это новый рекорд российского рынка ипотеки — число новых кредитов в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, по объему же выданных средств — в 1,6 раза, сообщается в нем.

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