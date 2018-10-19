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Китай стал вторым по важности инвестором Таиланда

Экономика

Китайские инвестиции выбирают приоритетами реальный и финансовый секторы экономики страны

Пекин, 19 октября 2018, 18:48 — REGNUM  В Бангкоке обнародован доклад таиландского банка Kasikorbank, в котором отмечен стремительный рост в последние годы прямых китайских вложений в Таиланд, которые превратили КНР в ведущего инвестора этой страны, сообщает 19 октября Синьхуа.

В отчете отмечается, что в 2014—2017 годах объем прямых китайских инвестиций в экономику Таиланда составил 937 млн долларов. Китай уже обогнал США и по этому показателю пока уступает только Японии.

Приоритетными направлениями китайских инвестиций эксперты банка назвали обрабатывающую промышленность и инфраструктуру, а также финансовый сектор, страхование и недвижимость.

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Экономика Китая
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