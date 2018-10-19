В Еврокомиссии «беспокоятся» за Италию и ждут пересмотра бюджета

Рим, , 18:26 — REGNUM В Еврокомиссии обеспокоены экономической ситуацией в Италии и рассчитывают на пересмотр проекта бюджета страны на 2019 год, заявил в пятницу, 19 октября, в Риме комиссар по экономике и финансам Пьер Московичи, передает Rainews.

Еврокомиссия уже направила свой отзыв на проект бюджета страны и рассчитывает, что правительство Италии даст своей ответ 22 октября, добавил еврокомиссар. «Мяч», по его словам, «на стороне итальянцев».

Московичи отметил, что он прилетел в Рим не для того, чтобы читать лекции, а для того, чтобы выразить обеспокоенность. Еврокомиссар добавил, что он не планирует проводить встречи с лидерами коалиции Маттео Сальвини и Луиджи Ли Майо, поскольку не хочет политизировать вопрос о бюджете.

Правительство Италии намерено временно нарастить дефицит бюджета ради исполнения социальных обещаний (снижение пенсионного возраста, введение «дохода от гражданства», отмена повышения НДС). Власти ЕС недовольны желанием наращивать дефицит бюджета в условиях высочайшего госдолга страны, в Еврокомиссии дали отрицательный отзыв на проект бюджета. В правительстве опровергают возможность пересмотра бюджета.

Сторонники итальянского правительства отмечают предвзятость Еврокомиссии, а также международных финансовых организаций и рейтинговых агентств: в предыдущие годы при других итальянских правительствах высокий госдолг и дефицитный бюджет не становились поводами для резкой критики, а падение котировок Италии осенью 2018 года началось не до, а после апокалиптических прогнозов экспертов.

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