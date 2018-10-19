Лучшие мичуринские саженцы яблонь и вишен посадят в Люксембурге

Тамбов, , 18:17 — REGNUM Сотрудники федерального научного центра им. И. В. Мичурина (Тамбовская область) подготовили лучшие саженцы яблонь и вишен, которые 20 октября отправятся в Великое герцогство Люксембург. Они будут высажены на территории российского посольства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

С предложением заложить в Люксембурге мичуринский фруктовый сад выступил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в дни визита в Великое герцогство весной этого года. Глава региона, побывав на территории сада российского посольства, заметил:

«Сюда гармонично впишутся яблоневый и вишневый сады с тамбовской земли. Пусть цветут и приносят хороший урожай».

Чрезвычайный и полномочный посол России в Люксембурге Виктор Сорокин поддержал эту идею.

«Климат Люксембурга сильно отличается от местного, поэтому для отправки в Великое герцогство наши сортоведы тщательно подбирали сорта плодовых деревьев, — говорит директор ФНЦ им. И. В. Мичурина Михаил Акимов. — Выбор пал на такие сорта яблони селекции нашего центра, как «Академик Казаков», «Вымпел», «Наслаждение». А вкусная и урожайная вишня — это сорта «Лебедянская», «Харитоновская» и «Тургеневка».

Специалисты надеются, что мичуринские яблони и вишни успешно закрепятся на люксембургской земле и станут украшением посольского сада. Они будут символом многолетней дружбы и сотрудничества Тамбовской области и Великогогерцогства Люксембург.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Люксембургом и Тамбовской областью развивается сотрудничество в разных сферах. Активизировано взаимодействие в гуманитарной сфере, в качестве перспективных отмечены сельское хозяйство и машиностроение. Компании Люксембурга готовы поделиться своим опытом в сфере логистики, а также использовать выгодное географическое положение Тамбовской области для выхода на российский рынок.

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