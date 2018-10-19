СГК заложила яблоневую аллею в Нагорном парке Барнаула

Барнаул, , 07:53 — REGNUM Зеленая дружина Сибирской генерирующей компании (СГК) провела заключительную в этом году акцию по высадке деревьев в рамках Осеннего экомарафона. Как сообщает управление по внешним связям СГК, энергетики заложили яблоневую аллею в Нагорном парке Барнаула — новом популярном месте досуга горожан.

30 двухметровых саженцев сибирской яблони обрели свое постоянное место на одной из центральных прогулочных дорожек парка. Эти деревья неприхотливы и каждую весну будут радовать горожан красивым обильным цветением. В высадке приняли участие около 30 активистов Зеленой дружины СГК — члены молодежного актива компании во главе с директором Барнаульской ТЭЦ-2 Александром Лукьяновым.

«Мы согреваем города — таков девиз нашей компании. Мы его трактуем в широком смысле — стремимся создавать комфортные условия для жителей и заботиться об окружающей среде. В этом году городская администрация уделила большое внимание этому уголку, чтобы горожанам было приятно проводить здесь время. Мы решили тоже принять в этом участие и внести свой вклад в общее дело», — сказал Александр Лукьянов.

Энергетики ответственно подошли к процессу: для каждого саженца была подготовлена лунка по размеру корневой системы, дополнительно вносились удобрения и плодородный черный грунт. Зацветут деревья, по прогнозам агрономов-садоводов, уже следующей весной.

Всего в рамках Осеннего экомарафона Зеленая дружина СГК высадила в городах присутствия компании более 700 деревьев. Акции прошли в Красноярске, Новосибирске, Кемерове, Абакане, Новокузнецке, Бийске и Рубцовске.