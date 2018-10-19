«Яндексу» сбивают цену перед сделкой: эксперт о падении цены акций

Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM У снижения стоимости акций «Яндекса» есть несколько причин, от общего падения фондового рынка и ожидания кризиса до экономических проблем России и недоверия к государственным инвесторам, но вероятно и то, что падение цены на фоне сообщений о возможной сделке со Сбербанком было следствием желания покупателя сбить цену, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 19 октября, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя резкое снижение цены акций «Яндекса».

Как сообщалось ранее, 19 октября цена акций «Яндекса» на Московской бирже за день снизилась на 17%. Падение началось вечером 18 октября после публикации информации о возможной покупке Сбербанком 30% акций «Яндекса». Потери капитализации компании оцениваются более чем в миллиард долларов. Официально представители Сбербанка опровергают факт переговоров с «Яндексом».

"Сейчас происходит снижение на всем фондовом рынке. Общим настроением является ожидание нового кризиса. Ситуация и разговоры похожи на то, что было перед кризисами 1998 и 2008 годов.

Важно и то, что «Яндекс» — нишевая российская компания, а экономические прогнозы в отношении России на 2019 год неутешительны. Почему же должна расти цена акций компании, которая большую часть своей прибыли получает в России?

Третья причина, вероятно, — возможное получение крупного пакета акций прогосударственным банком. Там, куда приходят государственные чиновники, бизнес заканчивается. Да, у Грефа — другой имидж, но он — наемный руководитель.

В общем нет ни одной причины для роста стоимости акций — ни в общей конъюнктуре, ни в российской, ни в контексте возможных сделок.

С другой стороны, нужно оценить, большим ли был объем сделок после падения цены акций. Одно дело — если все бросились их распродавать. И совсем другое — если снижение цен не сопровождается распродажей. Сбербанк таким образом получает возможность приобрести ликвидный актив с хорошим дисконтом: нормальная политика по сбиванию цены», — отметил Рябых.

Читайте также: «Яндекс» потерял миллиард, потому что инвесторы боятся санкций — эксперт