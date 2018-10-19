Акции «Яндекса» продолжают падать

Москва, , 17:48 — REGNUM Акции интернет-компании «Яндекс» на вечерних торгах на Московской бирже продолжили падение. Сейчас акции снизились на 17,2% — это минимум с декабря 2017 года, следует из данных торгов.

К 17:00 по московскому времени акции «Яндекса» падали на 15,91% — до 1879,5 рубля, затем акции упали уже на 17,2% — до 1851 рубля. Параллельно с акциями «Яндекса» снижаются акции Сбербанка — на 1,36%. Индекс Мосбиржи упал на 0,38% к уровню предыдущего закрытия.

Рыночная капитализация «Яндекса» в течение сегодняшнего дня максимально падала почти на 112,3 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акции «Яндекса» начали падение на фоне слухов о возможной продаже существенной доли компании крупнейшему российскому банку Сбербанку. Однако позднее в Сбербанке заявили, что не получали никаких предложений о выкупе 30% акций «Яндекса» и не обращались в компанию с подобными предложениями.

Но акции «Яндекса» все равно продолжили падение на фоне ухудшения конъюнктуры мировых фондовых рынков.