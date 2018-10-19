Нефть растет: Brent снова выше $80 за баррель

Лондон, , 17:49 — REGNUM Мировые цены на нефть начали рост после публикации отчетов о росте спроса на углеводороды в Китае, 19 октября передает агентство Reuters.

В ходе торгов нефть марки Brent подскочила в цене на $1,14 (1,4%), до максимума в $80,43, а затем стабилизировалась на $80,29. Нефть WTI выросла на 60 центов до $69,25 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, после достижения четырехлетних максимумов выше $86 за баррель 3 октября нефть марки Brent за две недели упала ниже $80 за баррель — сначала из-за негативного прогноза МВФ, затем после отчетов API и американского правительства о росте запасов нефти в США.

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