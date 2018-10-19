Китай развивает отношения с Межамериканским банком развития

Пекин, , 17:26 — REGNUM В Пекине прошла встреча вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с президентом Межамериканского банка развития (МАБР) Луисом Альберто Морено, сообщает 19 октября Синьхуа.

Отметим, что МАБР, созданный в 1959 году для работы с финансовыми проектами в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, имеет 48 стран-учредителей, из которых 26 латиноамериканских государств одновременно в сумме и владеют контрольным пакетом акций, и являются странами-заемщиками. Еще 22 страны, включая большинство членов ОЭСР, а также Китай, будучи учредителями, не входят в число получателей кредитов.

В ходе беседы Лю Хэ проинформировал гостя о том значении, которое уделяет лидер КНР Си Цзиньпин развитию китайско-латиноамериканских отношений, а также важному месту, которое он отводит Латинской Америке в рамках концепции сообщества единой судьбы человечества.

Кроме того, вице-премьер Госсовета, который считается ведущим экономическим советником Си Цзиньпина, указал на важнейшие приоритеты КНР в латиноамериканском регионе, связанные с развитием проекта «Пояса и пути».

Морено в ответ подчеркнул, что придает важное значение отмечающемуся в будущем году 10-летию вступления КНР в МАБР и готовности банка совместно продвигать проекты двустороннего сотрудничества.