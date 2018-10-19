Центробанк Италии прогнозирует рост ВВП на 0,1% за квартал

Рим, , 17:16 — REGNUM Эффективность бюджетной политики правительства Италии будет зависеть в том числе и от того, удастся ли сохранить доверие инвесторов, сказано в бюллетене о состоянии экономики, выпущенном Центробанком Италии в пятницу, 19 октября, передает информагентство Ansa.

В Центробанке полагают, что предложенный правительством бюджетный маневр может придать стимул экономике, но многое будет зависеть от того, будет ли предложенный маневр реализован уместными методами и в уместные сроки.

Кроме того, эксперты Центробанка выступили со сдержанным прогнозом роста ВВП страны в третьем квартале 2018 года: по их оценке, рост составит 0,1% в сравнении со вторым кварталом. По итогам второго квартала рост в сравнении с первыми тремя месяцами года составил 0,2%.

В конце сентября 2018 года ускорилось снижение биржевых котировок Италии. Это связано с конфликтом между правительством страны и Еврокомиссией, которую поддерживают международные финансовые организации и рейтинговые агентства.

В правительстве намерены временно нарастить дефицит бюджета ради исполнения социальных обещаний (снижение пенсионного возраста, введение «дохода от гражданства», отмена повышения НДС). Власти ЕС в свою очередь недовольны желанием Италии наращивать дефицит бюджета в условиях высочайшего госдолга страны.

Сторонники итальянского правительства отмечают предвзятость и Еврокомиссии, и рейтинговых агентств: в предыдущие годы высокий госдолг и дефицитный бюджет не становились поводами для резкой критики, а отток инвесторов этой осенью ускорился не до, а после апокалиптических прогнозов экспертов.

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