«Киев запустил четыре авиамаршрута над Черным морем» — депутат Рады

Киев, , 16:23 — REGNUM «Украине удалось разблокировать использование четырех авиамаршрутов над Черным морем и восстановить работу международных аэропортов «Днепр», «Харьков» и «Запорожье». Об этом 19 октября с трибуны Рады заявил глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

«Теперь Украина сможет полноценно контролировать полеты на четырех маршрутах над Черным морем. Несмотря на попытки дискредитации со стороны Российской Федерации, которая время от времени делает провокационные публикации, которые сдерживают международных авиаперевозчиков от пользования безопасными маршрутами над Черным морем», — сказал Бурбак.

Он также сообщил, что федеральная авиационная администрация США разрешила американским авиалиниям осуществлять полеты в три украинских города.

«Накануне международного дня авиадиспетчера Украина получила хороший подарок от властей США… Хотел бы поздравить всю команду госпредприятия «Украерорух», которая приложила значительные усилия для возобновления полетов в три аэропорта — «Днепр», «Харьков» и «Запорожье». Федеральная авиационная администрация США согласовала возобновление полетов в эти города американскими авиалиниями… Это яркий результат плодотворной работы всех специалистов авиационной отрасли Украины — над Украиной и в украинские аэропорты летать безопасно», — добавил Бурбак.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Федеральное авиационное управление США (FAA) отменило запрет на осуществление полетов американских авиакомпаний и их партнеров в аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья. Запрет действовал с 2014 года, когда над Донбассом был сбит малайзийский самолет рейса МН-17.

Отмечается, что отмене ограничения посодействовало то, что в течение последнего периода полеты неамериканских авиакомпаний на черноморских маршрутах осуществлялись безопасно. В то же время было решено сохранить запреты на рейсы в Крым и другие регионы, неподконтрольные украинским властям.