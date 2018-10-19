Иностранные инвесторы за месяц продали ценные бумаги Италии на 17 млрд евро

Рим, , 16:05 — REGNUM В августе 2018 года иностранные инвесторы сократили свой портфель итальянских ценных бумаг на 17,4 млрд евро, сообщает в пятницу, 19 октября, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные Центробанка страны.

В июне 2018 года, после утверждения нового правительства страны, сокращение портфельных инвестиций составило 34,1 млрд евро. Месяцем позже вместо распродажи началась скупка — объем ценных бумаг у иностранных инвесторов вырос на 8,7 млрд евро.

Обозреватели издания связывают отрицательный баланс портфельных инвестиций с конфликтом правительства Италии и Еврокомиссии. В правительстве намерены временно нарастить дефицит бюджета ради исполнения социальных обещаний (снижение пенсионного возраста, введение «дохода от гражданства», отмена повышения НДС). Власти ЕС и международные финансовые организации недовольны желанием правительства наращивать дефицит бюджета в условиях высочайшего госдолга страны.

Сторонники правительства в свою очередь отмечают предвзятость Еврокомиссии: в предыдущие годы высокий госдолг и дефицитный бюджет не становились поводами для резкой критики, а снижение котировок итальянских акций осенью 2018 года ускорилось не до, а после апокалиптических прогнозов международных экспертов и евробюрократов.

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