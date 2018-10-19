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В ЛНР повысили стипендии

Экономика

На 20%

В ЛНР повысили стипендии
Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР
Студенты

Луганск, 19 октября 2018, 17:22 — REGNUM  В Луганской Народной Республике (ЛНР) на 20% увеличили стипендии, заявил исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник, сообщает 19 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, на 20% были повышены академические и социальные стипендии для студентов среднего и высшего профессионального образования. Повышение стипендий стало возможным благодаря запуску новых предприятий и восстановлению экономики республики, отметил Пасечник.

Напомним, ранее во всех общеобразовательных учреждениях республики создали комиссии по предупреждению и профилактике коррупции. Также в 295 образовательных учреждениях открыли специальные счета для благотворительности и подарков от неравнодушных граждан.

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Экономика ДНР и ЛНР
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