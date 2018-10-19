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АО «КазТрансОйл» уменьшило объем транспортировки нефти на 3%

Экономика

Грузооборот нефти по АО «КазТрансОйл» уменьшился на 2,6%

АО «КазТрансОйл» уменьшило объем транспортировки нефти на 3%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Астана, 19 октября 2018, 15:57 — REGNUM  По итогам девяти месяцев 2018 года консолидированный объем транспортировки нефти АО «КазТрансОйл» составил 42,27 млн тонн, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 19 октября в пресс-службе национальной компании.

Грузооборот нефти по АО «КазТрансОйл» уменьшился на 2,6%, до 28,54 млн тонн. Консолидированный грузооборот уменьшился на 2,9%, до 34,6 млн тонн. Объем подачи волжской воды потребителям в Мангистауской и Атырауской областях вырос на 9,9%, до 22,88 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября правительство Грузии и АО «КазТрансОйл» подписали соглашение о передаче 100% ООО «КазТрансГаз-Тбилиси» офшорной компании Waltbay Ltd. на условиях взаимного списания долгов.

Читайте ранее в этом сюжете: Офшорная компания приобрела грузинский филиал АО «КазТрнасГаз»

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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