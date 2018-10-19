Fitch вновь прогнозирует снижение рейтинга Италии

Рим, , 15:54 — REGNUM Агентство Fitch вновь предупреждает о вероятном новом снижении рейтинга Италии, сообщает Il Giornale в пятницу, 19 октября, со ссылкой на официальное сообщение агентства.

Продолжающееся падение котировок на итальянских биржах затронет в том числе и рейтинги банков страны, отмечают эксперты агентства.

В качестве причин финансовых проблем Италии, из-за которых ей может быть снижен рейтинг, называются «макроэкономическая неопределенность», рост расходов на обслуживание госдолга из-за решения правительства нарастить дефицит бюджета для исполнения социальных обещаний, а также вызванный вышеперечисленным «отток инвесторов».

В сентябре 2018 года Fitch сохранило рейтинг Италии на уровне ВВВ, но сменило прогноз со «стабильного» на «негативный».

Снижение биржевых котировок Италии ускорилось в конце сентября 2018 года и связано с конфликтом между правительством страны и Еврокомиссией (которую поддерживают международные финансовые организации и рейтинговые агентства).

В правительстве намерены временно нарастить дефицит бюджета ради исполнения социальных обещаний (снижение пенсионного возраста, введение «дохода от гражданства», отмена повышения НДС). Власти ЕС в свою очередь недовольны желанием Италии наращивать дефицит бюджета в условиях высочайшего госдолга страны.

Сторонники итальянского правительства отмечают предвзятость и Еврокомиссии, и рейтинговых агентств. В предыдущие годы высокий госдолг и дефицитный бюджет не становились поводами для резкой критики, а отток инвесторов начался не до, а после апокалиптических прогнозов экспертов.

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