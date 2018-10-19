Moody’s сохранило рейтинг Казахстана на прежнем уровне

Астана, , 15:57 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service сохранило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «Baa3» со стабильным прогнозом, сообщили в пресс-службе министерства национальной экономики Казахстана.

В международном агентстве отметили, что рейтинг республики сохранился на прежнем уровне благодаря низкому уровню госдолга, высокой способности привлечь заемные средства, а также за счет фискальных резервов в виде активов в иностранной валюте.

Отметим, долговые обязательства с рейтингом «Baa» подвержены умеренному кредитному риску. Они рассматриваются как обязательства средней категории и могут обладать определенными спекулятивными характеристиками.