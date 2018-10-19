Пятница, 19 Октября 2018 года
17:32:18 МСК

Moody’s сохранило рейтинг Казахстана на прежнем уровне

Экономика

Долговые обязательства с рейтингом «Baa» подвержены умеренному кредитному риску

Астана, 19 октября 2018, 15:57 — REGNUM  Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service сохранило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «Baa3» со стабильным прогнозом, сообщили в пресс-службе министерства национальной экономики Казахстана.

В международном агентстве отметили, что рейтинг республики сохранился на прежнем уровне благодаря низкому уровню госдолга, высокой способности привлечь заемные средства, а также за счет фискальных резервов в виде активов в иностранной валюте.

Отметим, долговые обязательства с рейтингом «Baa» подвержены умеренному кредитному риску. Они рассматриваются как обязательства средней категории и могут обладать определенными спекулятивными характеристиками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить