Группа РЭЦ поддержит строительство Ташкентского металлургического завода

Ташкент, , 15:41 — REGNUM Российский экспортный центр (РЭЦ) поддержит проект по строительству Ташкентского металлургического завода, соответствующее соглашение с руководством узбекистанского предприятия было подписано в рамках Первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба российского центра.

Документ подписали руководители ООО «Ташкентский металлургический завод» — Зафар Туйчиев, АО «Российский экспортный центр» — Андрей Слепнев, АКБ «АСАКА» — Кахрамон Муллажанов и УКБ «Узпромстройбанк» — Азиз Воитов.

«Агентство ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) застрахует предпринимательские и политические риски российских коммерческих банков, финансирующих проект», — сообщил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

По его словам, российская сторона также выразила готовность рассмотреть вопрос о субсидировании процентной ставки по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческими банками России в рамках этого проекта.

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Напомним, строительство Ташкентского металлургического завода должно завершиться в декабре 2019 года. Проект предусматривает создание мощностей по холодной прокатке до 500 тысяч тонн в год. Ожидается, что после выхода на проектную мощность в 2022 году предприятие покроет большую часть потребностей Узбекистана в листовом прокате с покрытием.