Нацбанк Украины изменил порядок признания структуры банка непрозрачной

Киев, , 15:41 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об изменении порядка признания структуры собственности банка непрозрачной, сообщает 19 октября УНИАН.

Согласно сообщению, структура собственности теперь может быть признана прозрачной, если она приведена в соответствие с требованиями. Также структура собственности может быть повторно признана непрозрачной.

Помимо этого, НБУ определил, что теперь определением — является структура прозрачной или нет, занимается комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ.

Напомним, в 2016 году завершился этап раскрытия реальных собственников украинских банков — теперь банки обязаны предоставлять сведения о реальных собственниках.