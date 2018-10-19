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Эксперты ВТО опасаются мировой торговой войны

Экономика

И обвала глобального ВВП

Лондон, 19 октября 2018, 15:36 — REGNUM  С заявлением о кризисе международной торговой системы из-за протекционизма и торговых войн, которые в настоящее время ведутся рядом стран, выступил генеральный директор ВТО Роберту Азеведу, сообщает 19 октября Синьхуа.

По оценкам экспертов ВТО, которые Азеведу обнародовал на мероприятии, прошедшем в лондонском Сити, в случае перехода локальных торговых войн в мировую произойдет разрушение всей мировой торговой системы. В результате работу потеряют несколько миллионов человек, прирост глобального ВВП сократится почти на 2%, а темпы роста мировой торговли обвалятся на 17%.

Глава ВТО призвал к диалогу как в двустороннем формате, так и в рамках ВТО и смягчению напряженности с возвратом к сотрудничеству.

В поддержку заявления Азеведу выступил и британский министр международной торговли Лиам Фокс.

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Всемирная Торговая Организация
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