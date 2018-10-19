В Киеве для 300 тыс. жителей подорожает отопление и горячая вода

Киев, , 15:21 — REGNUM На одной из ТЭЦ Киева повысят тарифы на горячую воду и отопление, сообщает 19 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, соответствующее решение приняла национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Цены будут повышены для потребителей Дарницкой ТЭЦ. Отопление подорожает на 3,69%, горячая вода — на 4,09%. Отмечается, что Дарницкая ТЭЦ обеспечивает водой Днепровский и Дарницкий районы Киева, или около 8% жилой площади столицы Украины. Это 300 тыс. жителей Киева.

Напомним, ранее «Нафтогаз Украины» согласился начать продажу киевской администрации.