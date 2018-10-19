Пятница, 19 Октября 2018 года
15:48:34 МСК

В Киеве для 300 тыс. жителей подорожает отопление и горячая вода

Экономика

Это два района столицы Украины

В Киеве для 300 тыс. жителей подорожает отопление и горячая вода
Цитата из м/ф «Как казаки кулеш варили». Реж. Владимир Дахно. 1967. СССР
Украина

Киев, 19 октября 2018, 15:21 — REGNUM  На одной из ТЭЦ Киева повысят тарифы на горячую воду и отопление, сообщает 19 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, соответствующее решение приняла национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Цены будут повышены для потребителей Дарницкой ТЭЦ. Отопление подорожает на 3,69%, горячая вода — на 4,09%. Отмечается, что Дарницкая ТЭЦ обеспечивает водой Днепровский и Дарницкий районы Киева, или около 8% жилой площади столицы Украины. Это 300 тыс. жителей Киева.

Напомним, ранее «Нафтогаз Украины» согласился начать продажу киевской администрации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы ЖКХ Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить