Атоммаш отправил в Индию комплект парогенераторов для АЭС «Куданкулам»

Москва, , 15:17 — REGNUM Волгодонский филиал Атоммаш (входит в Атомэнергомаш) отгрузил полный комплект парогенераторов для строящегося энергоблока №3 АЭС «Куданкулам» в Индии, сообщает 19 октября пресс-служба госкорпорации Росатом.

Отмечается, что четыре парогенератора в сборе обеспечат преобразование вырабатываемой реактором ядерной энергии в электрическую. От ворот предприятия в Волгодонске до специализированного причала на Цимлянском водохранилище теплообменное оборудование было доставлено автомобильным транспортом. В соответствии с установленными требованиями перемещения по городу осуществлялись в ночное время.

От спецпричала парогенераторы сначала доставят в Санкт-Петербург, а затем, вместе с другим оборудованием, они отправятся вокруг Европы и через Суэцкий канал к Индии, в штат Тамиланд. Общая протяженность маршрута составит 21 тысячу километров.

«Можно сказать, что с Индии начинается большая череда поставок нашего оборудования за пределы постсоветского пространства», — прокомментировал событие директор филиала Ровшан Аббасов.

Он добавил, что в настоящее время в цехах завода на разных стадиях производятся реакторы и парогенераторы для электростанций в Турции и Бангладеш. Также предприятием подписаны соглашения на производство оборудования для АЭС в Египте, Финляндии, Венгрии.

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