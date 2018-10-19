Газпром готов к пиковым нагрузкам отопительного сезона

Москва, , 15:08 — REGNUM 18 октября состоялась рабочая встреча главы Газпрома Алексея Миллера с премьер-министром Дмитрием Медведевым, посвященная подготовке газовой корпорацией Единой системы газоснабжения России к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года. Кроме того, Алексей Миллер подвел краткие итоги деятельности Газпрома за первые девять месяцев этого года.

Подготовка шла на фоне увеличения спроса на природный газ как на российском рынке, так и на внешнем. На внутреннем рынке Газпром поставил потребителям газа на 7,5 млрд кубометров (4,5%) больше, чем в прошлом году, рост экспорта был еще более значительным — поставки в дальнее зарубежье выросли на 8 млрд кубометров. По итогам 2018 года общий объем экспорта может составить 205 млрд кубометров, что станет не только новым рекордом Газпрома, но и выполнением максимальных контрактных годовых обязательств, которые у компании есть по всем контрактам на поставки газа в дальнее зарубежье.

В соответствии с ростом спроса Газпром нарастил добычу природного газа — на 6,8%, на 24,5 млрд кубометров, вплотную приблизившись к 500 млрд кубометров. Снижение объемов добычи в Европе привело к тому, что поставки газа на экспорт шли в суточных режимах, соответствующих не летнему, а зимнему периоду, Газпром летом работал по поставкам газа на экспорт в зимнем режиме. Для того чтобы выдержать такой темп, компания провела 11 комплексных планово-предупредительных ремонтов на объектах системы газоснабжения.

Оперативный резерв в подземных газовых хранилищах на территории России в настоящее время составляет 72,2 млрд кубометров, показатель потенциальной максимальной суточной производительности подземных хранилищ на период начала отбора — 812,5 млн куб. м газа в сутки, что на 7,2 млн куб. м больше, чем в прошлом году. Вне зависимости от того, какой будет температура в наступающий осенне-зимний период, Газпром к прохождению пиковых нагрузок подошел в полной готовности.

Отметим, что увеличение потребления природного газа в России служит подтверждением того, что развивается программа газификации регионов и того, что в стране увеличивается промышленное производство.