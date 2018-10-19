Южная Корея фиксирует рост стоимости электроэнергии

Сеул, , 14:59 — REGNUM 18 октября ряд южнокорейских СМИ опубликовали анализ ситуации, складывающейся в энергетической отрасли. Новое руководство Южной Кореи отказалось от дальнейшего строительства АЭС и выступает за постепенный вывод из эксплуатации АЭС действующих. Это ставит энергетику страны в зависимость от ископаемых энергетических ресурсов, при этом Южная Корея остается, фактически, островом — поставки любых товаров по сухопутным маршрутам невозможны без полномасштабной нормализации экономических отношений с Северной Кореей.

В течение 2018 года мировые цены на энергетические сорта угля выросли на 8,1%, до 110,9 долларов США за тонну. При этом монополистом поставок угля остается Австралия, с учетом длительности маршрута доставки цена для южнокорейских энергетических компаний составляет не менее 130 долларов. Угольные электростанции Южной Кореи обеспечивают 43% общей генерации энергии, в результате за последние три года стоимость электроэнергии увеличилась на 25%. Негативное влияние на промышленность и на население совершенно очевидны — вслед за электроэнергией растет и себестоимость всей промышленной продукции.

Этот анализ объясняет высокую готовность Южной Кореи к активизации переговоров с Россией о реализации проекта магистрального газопровода, о строительстве сквозной железнодорожной магистрали, которая должна связать Южную Корею с нашим Дальним Востоком. Проект «Корейского потока» важен и для России — в настоящее время в этом регионе только один потребитель российского трубопроводного газа. Несмотря на то, что взаимоотношения России и Китая достигли высокого уровня развития, монополия КНР как единственного покупателя не является самым оптимальным вариантом