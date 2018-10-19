Счетная палата оценила государственную программу развития Дальнего Востока

Хабаровск, , 14:49 — REGNUM 18 октября в рамках обсуждения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы аудитор Счетной палаты России Юрий Росляк сообщил о результатах изучения ведомством государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период с 2019 до 2021 года».

Как и следовало ожидать, оценка — неудовлетворительно. «Программа не отвечает целям стратегического развития и не решает проблему миграционного оттока». Миграционный отток сокращается, но не прекращается, в 2017 году из региона уехало более 17 тысяч человек, две трети из которых — люди трудоспособного возраста. Основная направленность правительственной программы — привлечение в регион инвестиций, но при этом никак не обеспечивается главная задача, для решения которой задача создавалась, для создания комфортных условий проживания населения.

Оценили аудиторы Счетной программы и уровень работы Министерства по развитию Дальнего Востока: «Министерство не смогло стать куратором процесса реализации программы, поставить и проконтролировать подзадачи, решение которых необходимо для выполнения основной».

Ситуация усугубляется тем, что у сотрудников Минвостокразвития по прежнему нет понимания того, что приоритетом для развития региона является его надежное обеспечение тепловой и электрической энергией. Единственная государственная компания, занимающаяся развитием энергетики ДФО, РусГидро не получает поддержки правительства, ее собственные возможности позволяют заниматься только реализацией программы замещения части электростанций, построенных в 30−50-е годы прошлого века.

Вот ответы заместителя министра Министерства по развитию Дальнего Востока: «Дальний Восток является макрорегионом-лидером по привлечению инвестиций. Новые предприятия, которые появляются в ДФО, создают эффективные и высокооплачиваемые рабочие места. В перспективе это послужит основой для дальнейшего социального развития».

Нет даже признаков понимания того, что создание новых предприятий невозможно без наличия свободных объемов генерации энергии, понимания того, что люди не станут занимать «высокооплачиваемые рабочие места», если не созданы комфортные условия для проживания. Высокие зарплаты не компенсируют необходимость отапливать жилье при помощи печки. Можно рапортовать об инвестициях в порт Ванино, например, но нужно помнить о том, что бункеровка судов в нем осуществляется только ночью — в дневное время не хватает электроэнергии для работы насосов. Можно ли планировать рост грузооборота, не замечая акций протеста жителей из-за перебоев в снабжении поселка Ванино горячей водой и электроэнергией?

Развитие ДФО в настоящее время во многом зависит от российских государственных и частных компаний, приходящих в регион — для реализации своих проектов они самостоятельно решают проблемы энергоснабжения. Наиболее яркий пример — «Газпром» приступил к строительству электростанции в городе Свободном, чтобы обеспечить снабжение строящихся газоперерабатывающего завода и жилого поселка для будущих сотрудников. Но в этом случае ни о каком комплексном развитии Дальнего Востока говорить не приходится, остается надеяться, что критика со стороны Счетной палаты будет воспринята правительством более адекватно.