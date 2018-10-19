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Подъезды к костромскому мосту через Волгу начали асфальтировать

Экономика

В городе затруднено движение транспорта

Подъезды к костромскому мосту через Волгу начали асфальтировать
Иллюстрация: Ang.af.mil
Асфальтирование дороги

Кострома, 19 октября 2018, 14:45 — REGNUM  В Костроме начали асфальтировать подъезды к мосту через Волгу, сообщает пресс-служба городской администрации. В связи с работами движение транспорта в городе затруднено.

Подрядная организация продолжает капитальный ремонт костромского моста через Волгу, задействовав 58 рабочих и 12 единиц техники. Рабочие установили 20 метров ограждений, демонтировали на втором съезде 100 квадратных метров тротуара. 1800 квадратных метров поверхностей моста обработано защитным покрытием, 300 квадратных метров — окрашено.

На данный момент проходит асфальтирование на подъездах к мосту и продолжаются работы на тротуарах, в подмостовом пространстве.

ИА REGNUM напоминает, что генеральный ремонт моста через Волгу в Костроме начался 10 июля 2017 года. Деньги на эти цели выделил федеральный бюджет.

Подрядная организация — ООО «ММС» — обещает закончить работы до 1 ноября. Цена проекта — 640 миллионов рублей.

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Ремонт моста в Костроме
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