Пермский Машиностроитель освоит серийный выпуск узлов двигателей для МС-21

Пермь, , 14:44 — REGNUM Пермский завод Машиностроитель запустит импортозамещающее серийное производство деталей для двигателей ПД-14, которые необходимы для российских гражданских самолетов МС-21−200/300/400, сообщает 19 октября пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Отмечается, что предприятию одобрен льготный заём на сумму 401 млн рублей по программе «Конверсия».

Реализация проекта позволит российским авиастроителям отказаться от закупки двигателей зарубежного производства. Ожидается, что стоимость новых двигателей с российскими узлами будет на 20−25% ниже западных аналогов.

МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, ориентированных на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. В настоящее время корпорацией Иркут и ОКБ им. А.С. Яковлева разрабатываются самолеты МС-21−300 (160−211 мест) и МС-21−200 (130−176 мест).

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