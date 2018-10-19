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Костромские бизнесмены хотят выйти на рынки Армении

Экономика

Делегация из представителей пищевого, сельскохозяйственного и ювелирного производства отправится на международный форум «Евразийская неделя»

Кострома, 19 октября 2018, 14:43 — REGNUM  Костромские предприниматели отправятся в Армению в поисках новых рынков сбыта, сообщает пресс-служба губернатора области. Деловые встречи планируется провести в Ереване в рамках международного форума «Евразийская неделя» с 22 по 24 октября текущего года.

На форуме регион представят три предприятия, работающие в сферах пищевого, сельскохозяйственного и ювелирного производства.

«Костромичи посетят пленарное заседание, которое будет посвящено промышленной кооперации и экспортному потенциалу стран-членов ЕАЭС, развитию цифровой экономики. Кроме того, намечено участие в работе дискуссионных площадок по вопросам формирования эффективных процессов межрегионального сотрудничества в сфере промышленности, а также со странами-партнерами ЕАЭС», — сообщают в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что недавно костромская делегация провела деловые встречи в Стамбуле. Тогда лесопромышленники региона достигнули ряда предварительных договоренностей о сотрудничестве с представителями турецкого бизнеса. Содержание договоренностей не раскрывается.

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