Помешать колебаниям рубля могут новости из Эр-Рияда — эксперт

Москва, , 14:40 — REGNUM Рубль утром 19 октября продолжает медленно «дрейфовать» в сторону ослабления. В этой истории сейчас взаимоусиливающим образом действуют два фактора — нефтяной, а также внутренний регуляторный. Об этом сообщил ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«У игроков растёт ощущение того, что дефицит как денежного предложения, так и спроса на кредиты на всех уровнях российского денежного рынка возрастает. Минфин размещает облигации федерального займа (ОФЗ) уже выше чем по 8,25%, а крупные российские банки по-прежнему рекламируют рублёвые депозиты под 6,5% или около того», — отметил эксперт.

По мнению Рожанковского, при такой картине рубль не сможет эффективно работать с кредитно-депозитным спросом, который находится в тщетных поисках доходности, хотя бы перекрывающей инфляционные ожидания.

«Слабый рубль выгоден российскому бюджету, который вышел в профицит в текущем году и, скорее всего, по факту будет профицитным в 2019 году. Профицит — условия выживания российских госрасходов и нацпроектов, поэтому можно не сомневаться, что в условиях санкций и полной анемии российских финансовых рынков Центробанк РФ будет держать рубль слабым и на высокой нефти, и на низкой», — подчеркнул он.

По состоянию на 14:00 мск рубль едва заметно укрепляется до 65,65 к доллару, вернувшись в свой традиционный коридор 65,30−65,70. В паре с евро также ненавязчиво и неубедительно с открытия укрепился на 0,17% до значения 76,25 рубля за евро. Волатильность существенно снизилась, но благодушие по-прежнему неуместно, сообщил эксперт.

«В понедельник 22 октября отечественная валюта, скорее всего, на фоне полного отсутствия сколько-нибудь значимой макростатистики будет медленно колебаться внутри вышеуказанного искусственного коридора, в течение дня постепенно подойдя вплотную к его нижней границе, 65,30, после чего дрейф в сторону 65,70 вновь продолжится», — считает Рожанковский.

По его расчетам, помешать этому могут новости дипломатического конфликта между Вашингтоном и Эр Риядом из-за убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, из-за которого уже отменили свои визиты в Эр-Рияд министр финансов США Стив Мнучин и почти все участники конференции «Давос в пустыне», представляющие высокотехнологичные компании из США.

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