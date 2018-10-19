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Оператор украинской энергосистемы «Укрэнерго» создал наблюдательный совет

Экономика

Закон о создании советов был принят в 2016 году

Киев, 19 октября 2018, 14:42 — REGNUM  Украинскому оператору объединенной энергосистемы «Укрэнерго» назначили членов наблюдательного совета, сообщает 19 октября пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, независимыми членами наблюдательного совета стали Петер Андреасен — президент датской компании Energinet, Оливье Апперт — исполнительный директор Академии технологий Франции, Луиджи де Франсиско — директор итальянской DFC Economics и другие.

Отмечается, что закон о создании наблюдательных советов был принят на Украине в июне 2016 года. Советы создаются для того, чтобы упростить доступ компаниям к международным рынкам.

Напомним, «Укрэнерго» отвечает за магистральные и межгосударственные линии на Украине.

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