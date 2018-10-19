Специалисты назвали опасными все аэропорты Киргизии

Бишкек, , 14:37 — REGNUM Все аэропорты Киргизии не соответствуют нормам действующего Земельного кодекса республики, поскольку были построены еще в 80-х годах прошлого столетия. Об этом сообщила начальник управления государственной инспекции по экологической и технической безопасности Гульзада Ибраимова на заседании тематического круглого стола.

— пояснила она позицию ведомства по этому вопросу.

«Все взлеты и вылеты из аэропортов Киргизии считаются опасными. Нет полосы отчуждения. Вблизи аэропортов строятся частные и многоэтажные дома, высоковольтные линии»,

В ответ на это замглавы дирекции качества безопасности полетов международного аэропорта «Манас» Бахтияр Турсунбаев заявил о несогласии с мнением представителей госэкотехинспекции.

Он отметил, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проверяла киргизстанские аэропорты после реконструкции и дала им положительную оценку. Также Турсунбаев подчеркнул, что все местные воздушные гавани соответствуют нормам безопасности и требованиям законодательства Киргизии.

«Проблему застроек вокруг аэропортов должны решать местные органы власти. Мы постоянно уведомляем агентство гражданской авиации о строительстве», — подытожил представитель «Манаса».

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года грузовой самолет «Boeing-747» турецкой авиакомпании «ACT Airlines», совершавший перелет по маршруту «Гонконг — Бишкек — Стамбул» при заходе на посадку в аэропорт «Манас» рухнул на дачный поселок Дача-СУ в пригороде столицы Киргизии.

В результате крушения погибли 39 человек — четыре члена экипажа авиалайнера и 35 местных жителей, а также различные травмы получили еще не менее 15 человек и были разрушены 23 жилых дома. Ущерб от авиакатастрофы оценили в 186,5 млн сомов (около 177,6 млн рублей по текущему курсу).