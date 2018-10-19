Россия может помочь модернизировать железнодорожную сеть Киргизии

Москва, , 14:25 — REGNUM «Российские железные дороги» могут принять участие в модернизации имеющихся и в прокладке новых железнодорожных веток в Киргизии. Об этом заявил первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин на пресс-конференции, пишет ТАСС.

По его словам, российская корпорация проявляет интерес к сотрудничеству не только с Киргизией, но и с другими странами Туркестанского региона. В частности, отметил Мишарин, уже сейчас «Российские железные дороги» принимают участие в модернизации систем сигнализации железнодорожной сети Узбекистана.

Также представитель РЖД акцентировал внимание на теме международного транзитного транспортного коридора «Север — Юг», главной задачей которого должна стать транспортировка железнодорожными составами грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через Иран, Азербайджан и Россию.

Именно в рамках этого проекта, как подчеркивает Александр Мишарин, «Российские железные дороги» в настоящее время подготавливают обоснование инвестиций в развитие железнодорожной сети Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что согласно расчетам специалистов госкомпании «Кыргыз темир жолу», на ремонт и модернизацию железнодорожной сети Киргизии потребуется около 3 млрд рублей.

Отметим, что общая протяженность железных дорог Киргизии составляет 425 км. При этом, как утверждают эксперты, в хорошем состоянии находятся лишь 6 км железнодорожных путей страны, в удовлетворительном — 113 км, в неудовлетворительном — 198 км.