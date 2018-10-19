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В ДНР в три раза снизили ставки акцизного налога на бензин

Экономика

Со $150 до $50 за тонну

Донецк, 19 октября 2018, 14:26 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) в три раза снизили ставки акцизного налога на моторный бензин и дизельное топливо, сообщает 19 октября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, соответствующий закон принял Народный совет (парламент) ДНР. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, ставки будут снижены со $150 до $50 за тонну топлива с 1 ноября. Пушилин отметил, что снижение акцизных ставок благоприятно скажется на экономике республики. Врио главы ДНР добавил, что цены на бензин будут «постоянно находиться под госконтролем».

Напомним, ранее Пушилин заявил, что с 1 ноября в ДНР на 10% повысят зарплату бюджетникам.

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Экономика ДНР и ЛНР
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